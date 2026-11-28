Vor Ort sei eine starke Rauchentwicklung zu erkennen.



Die Feuerwehren der VG Pellenz, VG Weißenthurm und Andernach fuhren die Örtlichkeit mit einer Großzahl an Einsatzkräften an. Vor Ort hatte das Feuer bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.



Es befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Haus, es kam zu keinem Personenschaden. Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen nach im hohen sechsstelligen Bereich liegen.



Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen der Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand nicht vor.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell