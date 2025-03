Wohnhausbrand in Koblenz - mehrere Verletzte

In Bezug auf die Erstmeldung von heute, 09.13 Uhr, teilt die Polizei mit, dass die Löscharbeiten der Feuerwehr abgeschlossen sind.



Zum derzeitigen Stand brach der Brand im 1. OG des Mehrparteienhauses in Ehrenbreitstein aus.

Einige Bewohner konnten das Anwesen selbständig verlassen, andere mussten durch die Rettungskräfte der Feuerwehr gerettet werden.

Vorbehaltlich weiterer Untersuchungen wurden 18 Personen verletzt, einige davon wurden in Krankenhäuser verbracht. Eine Person wurde durch den Brand schwer verletzt und einer Spezialklinik zugeführt.

Wie es zu dem Brand kam, ist Bestandteil der Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Koblenz geführt werden.

Derzeit unklar ist, ob das Anwesen weiterhin bewohnbar ist, die Anwohner wurden bereits provisorisch untergebracht.



