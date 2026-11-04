Simmern/Hunsrück
Wohnhausbrand in Kastellaun. Erheblicher Sachschaden, vier leicht verletzte Personen.
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Abend des 03.11.2026 (Dienstag) erfolgte eine Alarmierung der FFW´en Kastellaun, Simmern und Beltheim über die Integrierte Leitstelle.

In Kastellaun brannte in einem Mehrparteienhaus eine Wohneinheit im Dachgeschoss. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zu den genauen Hintergründen der Brandentstehung laufen derzeit polizeiliche Ermittlungen.
Durch das Ereignis wurden insgesamt vier Personen durch Rauchgas-Intoxikation leicht verletzt. Zwei der Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.
An dem Mehrparteienhaus entstand erheblicher Sachschaden, zumindest die Wohneinheit im Dachgeschoss dürfte vorerst nicht bewohnbar sein.

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Telefon: 0261-103-0 - 06761-921-0


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