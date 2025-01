Wohnhaus durch mutmaßlichen Beschuss mit Stahlkugeln beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung am Fenster, Rollladen und dem Putz der Außenfassade eines Wohnhauses in der Meißener Straße im Koblenzer Stadtteil Karthause kam es gestern, 16.01.2025, zwischen 08:30 Uhr und 20:10 Uhr. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte verifiziert werden, dass diese Beschädigungen vermutlich durch Beschuss mit mehreren Stahlkugeln einer Zwille verursacht wurden.

Koblenz (ots) –



Zu einer Sachbeschädigung am Fenster, Rollladen und dem Putz der Außenfassade eines Wohnhauses in der Meißener Straße im Koblenzer Stadtteil Karthause kam es gestern, 16.01.2025, zwischen 08:30 Uhr und 20:10 Uhr.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte verifiziert werden, dass diese Beschädigungen vermutlich durch Beschuss mit mehreren Stahlkugeln einer Zwille verursacht wurden.



Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 oder pikoblenz1@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle – V. Heinrich



Telefon: 0261-103-50023

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell