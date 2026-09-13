Wochenendpressemeldung der PI Simmern

So kam es im Dienstgebiet der Simmerner Polizei zu gleich 3 Verkehrsunfällen mit Personenschäden:



Argenthal/ L239



Zu einem Auffahrunfall kam es am Vormittag des 12.9. Von Argenschwang in Fahrtrichtung Argenthal erkannte ein 28-jähriger Fahrer eines Audi den bremsenden, vor ihm fahrenden VW einer 50-jährigen, zu spät und fuhr infolgedessen auf diesen auf. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Unfallgeschehen ersten Erkenntnissen nach leicht. Zur Abklärung des Verletzungsbildes wurden beide medizinscher Versorgung zugeführt. Die beteiligten Fahrzeuge mussten im Nachgang der polizeilichen Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die betroffene Landesstraße 239 war für die Dauer der polizeilichen Aufnahme voll gesperrt.



Pleizenhausen/ L218



Glück im Unglück hatte ein 18-jähriger Fahrer eines Renault "Clio" aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und seine 15-jährige Schwester. Der 18-jährige befuhr die L218 von Simmern in Richtung Laubach, kam mit der Fahrzeugbereifung auf den neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen und verlor die Kontrolle über das von ihm geführte Fahrzeug. Der Clio drehte sich um die eigene Achse, überschlug sich und kam schließlich in einem tiefer gelegenen Waldstück zum Stehen. Beide Insassen wurden leichtverletzt mittels Rettungswagen medizinscher Versorgung zugeführt. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfallgeschehen total beschädigt.



Oppertshausen/ K58



Ebenfalls am 12.9. in den Nachmittagsstunden befuhr ein 66-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden die K58 von Oppertshausen in Richtung Schönborn. In einer auf dem Streckenabschnitt befindlichen Linkskurve kam der Fahrer mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab und stürzte in den Fahrbahngraben. Der 66-jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall ersten Erkenntnissen nach eine Schlüsselbeinfraktur. Auch er wurde in der Folge medizinischer Versorgung zugeführt.



Kastellaun/ Trunkenheitsfahrt:



Eine Zeit ohne Führerschein auskommen muss ein 45-jähriger aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Der Fahrer eines Audi wurde durch Kräfte der PI Simmern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein nun folgender Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmung der Polizei. Dem 45-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

55469 Simmern/Hunsrück

Telefon: 06761/9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell