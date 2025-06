Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern

Eine vermutliche alkoholisierte Person sei in der Folge mit einem Fahrzeug weggefahren. Im Nahbereich konnte das Fahrzeug durch die polizeilichen Kräfte angetroffen werden. Bereits während der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der 21-jährige Fahrzeugführer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis alkoholisiert sein könnte. Ein folglich durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und brachte es auf einen Wert von 2,2, Promille. Allem Überfluss nach ist Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen. Bei dem 21-jährigen Beschuldigten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Auf diesen kommen jetzt entsprechende Strafverfahren zu.



2. Blitzeinschlag in Einfamilienhaus



Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Einfamilienhauses in den Morgenstunden des 15.6. in Simmern:



Den Beamten der Polizeiinspektion wurde gemeldet, dass es zu einem Blitzeinschlag in ein Wohnanwesen gekommen sei. Vor Ort bestätigte sich dies. Durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass es lediglich im Bereich der Dachdämmung zu einer leichten Verkohlung gekommen ist. Im Inneren des Hauses konnte lediglich eine aus der Wand geflogene Steckdose festgestellt werden. Die beiden Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Außer der defekten Steckdose und einer leichten Beschädigung der Dämmung konnte durch die eingesetzten Kräfte augenscheinlich kein weiterer Schaden am Wohngebäude festgestellt werden.



