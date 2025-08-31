Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern vom 29.08.-31.08.2025

Hierbei wurde ein Verkehrsunfallbeteiligter leichtverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.



Verkehrsunfallflucht in Rheinböllen



Am 29.08.2025 kam es gegen 16:50 Uhr im Einfahrtsbereich zum Parkplatz des Lebensmitteldiscounter Norma in Rheinböllen zu einem Verkehrsunfall. Ein einfahrendes Fahrzeug streifte hierbei ein im Einfahrtsbereich wartendes Fahrzeug. Am wartenden Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.



Mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet



In der Nacht vom 29.08. auf den 30.08.2025 führte die Polizeiinspektion Simmern Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Simmern durch. Dabei fielen mehrere Fahrzeuge durch rasante Fahrweise sowie auffälliges Poserverhalten auf. Gegenüber den betroffenen Fahrern wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem stellten die Einsatzkräfte bei einem Fahrzeug illegale technische Veränderungen fest, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. In diesem Fall wurde die Weiterfahrt untersagt.



Unfallflucht in Kastellaun



Am 30.08.2025 ereignete sich gegen 13:45 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Kastellaun ein Verkehrsunfall. Beim Ausparken streifte ein Fahrzeug ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug und verursachte hierbei Sachschaden. Obwohl der Unfallverursacher zunächst kurz mit dem Geschädigten sprach, verließ er anschließend die Unfallstelle unerlaubt, ohne seine Personalien anzugeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.



