Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern vom 10.10.2025 - 12.10.2025

Augenzeugen und diejenigen Verkehrsteilnehmer, die in jeglicher Art und Weise beeinträchtigt oder gefährdet wurden, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Simmern gebeten.
Mastershausen - Zimmerbrand
Am 12.10.2025, gegen 02:47 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Simmern ein Zimmerbrand in einem Zweifamilienhaus in Mastershausen gemeldet. Die Feuerwehren aus Masterhausen, Beltheim und Kastellaun konnten den Brand löschen. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden aufgenommen. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Sachschadenshöhe ist derzeit unbekannt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern
PHK Napalowski
Telefon: 06761-9210
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
