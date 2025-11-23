Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 21.11.-23.11.2025

Simmern / Hunsrück (ots) - Zeugenaufruf - Falschfahrer auf der B50 bei Simmern Am Samstag, den 22.11.2025 kam es gegen 20:00 Uhr zur Falschfahrt eines PKW auf der B50 bei Simmern.



Der bisher unbekannte PKW befuhr die Richtungsfahrbahn in Richtung Rheinböllen in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Ein ordnungsgemäß fahrender PKW konnte durch Ausweichen einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Es dürften weitere

Fahrzeuge gefährdet worden sein.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug machen können – wobei auch Dashcam-Aufnahmen, auf denen das Kennzeichen

nicht erkennbar ist, ermittlungsdienlich sind – werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

55469 Simmern / Hunsrück

Telefon: 06761 – 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell