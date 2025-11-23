Der bisher unbekannte PKW befuhr die Richtungsfahrbahn in Richtung Rheinböllen in entgegengesetzter Fahrtrichtung.
Ein ordnungsgemäß fahrender PKW konnte durch Ausweichen einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Es dürften weitere
Fahrzeuge gefährdet worden sein.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Fahrzeug machen können – wobei auch Dashcam-Aufnahmen, auf denen das Kennzeichen
nicht erkennbar ist, ermittlungsdienlich sind – werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Simmern zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern / Hunsrück
Telefon: 06761 – 9210
Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 21.11.-23.11.2025