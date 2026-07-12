Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 10.07.2026 - 12.07.2026

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine Person mit einer Flasche am Kopf verletzt.

Hinweise zum Tathergang, insbesondere auch von unbeteiligten Zeugen, nimmt die Polizeiinspektion Simmern entgegen.



Weiterhin kam es am 11.07.26 gegen 13:15 Uhr zu einem größeren Wald- und Flächenbrand im Bereich der Gemarkung Dommershausen. Hier gerieten unter anderem aufgrund anhaltender Trockenheit mehrere Hektar Ackerfläche sowie ein Teilstück eines angrenzenden Waldes in Brand. Das Feuer konnte nach mehreren Stunden durch Feuerwehreinheiten aus den Verbandsgemeinden Rhein-Mosel und Kastellaun abgelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Nicht zuletzt aufgrund der momentanen Wetterverhältnisse appelliert die Polizeiinspektion Simmern zum umsichtigen Umgang mit offenem Licht und Feuer, um das Risiko solcher Bände eindämmen zu können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

55469 Simmern / Hunsrück

Telefon: 06761 / 9210





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