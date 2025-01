Wochenend-Pressebericht der Pi Simmern. v. 03.01.2025 - 05.01.2025

relevanten Ereignissen, Straftaten und Verkehrsunfällen, ohne berichtswerten Besonderheiten.



Insb. im Hinblick auf die in der Nacht zum 05.01.2025 einsetzenden schwierigen Witterungsverhältnisse ergaben sich keine besonderen Problemstellungen. Es kam weder zu Unfällen, die damit ursächlich in Verbindung gestanden hätten, noch zu nennenswerten sonstigen wetterbedingten Vorfällen.



