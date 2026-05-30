Wirft - Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach 29-jähriger Frau

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde eingestellt.



Im Rahmen der Ermittlungen konnte bereits am Freitagvormittag ein 42-jähriger Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht, seine 29-jährige ehemalige Lebensgefährtin vorsätzlich getötet zu haben.

Der Tatverdächtige wurde mittlerweile beim Amtsgericht vorgeführt und die Untersuchungshaft angeordnet. Er ist in eine Justizvollzugsanstalt verbracht worden.



Zur Tat und zu den weiteren Hintergründen können wir derzeit, auch auf Nachfrage, aufgrund der noch andauernden Ermittlungen sowie aus Rücksicht auf die Angehörigen keine ergänzenden Angaben machen.

Hierzu wird es in den nächsten Tagen eine zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei abgestimmte Folgemeldung geben.



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