Koblenz
Wirft - Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach 29-jähriger Frau und Vollsperrung B 258
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Bezug: Unsere Pressemeldungen vom 29.05.2026, 13.25 Uhr und 30.05.2026, 30.05.2026, 07.36 Uhr Mit Verweis auf unsere Pressemeldung vom 29.05.2026, 13.25 Uhr, teilen wir mit, dass im Laufe der Nacht gegen 03.00 Uhr im Bereich der B258 zwischen Kirmutscheid und Müsch das Fahrzeug der Vermissten aufgefunden wurde.

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Im Fahrzeug wurde eine leblose, weibliche Person aufgefunden wurde. Wenngleich die Identität noch nicht zweifelsfrei feststeht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei der Person um die 29-jährige Vermisste handelt.

Weitere Angaben können im Moment nicht gemacht werden. Der Bereich um den Auffindeort ist weiträumig abgesperrt. Die B 258 bleibt weiterhin zwischen Kirmutscheid und Müsch gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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