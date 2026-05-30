Im Fahrzeug wurde eine leblose, weibliche Person aufgefunden wurde. Wenngleich die Identität noch nicht zweifelsfrei feststeht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei der Person um die 29-jährige Vermisste handelt.
Weitere Angaben können im Moment nicht gemacht werden. Der Bereich um den Auffindeort ist weiträumig abgesperrt. Die B 258 bleibt weiterhin zwischen Kirmutscheid und Müsch gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Wirft - Nachtragsmeldung zur Öffentlichkeitsfahndung nach 29-jähriger Frau und Vollsperrung B 258
Lesezeit 1 Minute