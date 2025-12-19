Hierdurch wurden alle drei Richtungsfahrbahnen stark verunreinigt. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.
Die Hauptfahrbahn musste infolgedessen zwecks Fahrbahnreinigung für ca. 2 Stunden voll gesperrt und der Verkehrs über den angrenzenden Parkplatz geleitet werden. Die Autobahnmeisterei wurde hierzu mit der Reinigung beauftragt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiautobahnstation Montabaur
Tel.: 02602/93270
Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Wildunfall auf der BAB 3 sorgt für zweistündige Vollsperrung der Hauptfahrbahn
