Wiederholter Diebstahl von Gullideckel in Koblenz

Die Gefahrenstellen wurden abgesichert.
Bislang wurden keine Gefährdungen oder Beschädigungen angezeigt.
Bereits am Sonntagabend kam es im Dienstgebiet der PI Koblenz 1, in der Straße In der Hohl, zum Diebstahl mehrerer Gullideckel.
Die Polizeiinspektion Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-9130
pilahnstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
