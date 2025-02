Widerstand nach Zahn-OP

Am gestrigen Mittwoch, den 26.02.2025 gegen 17:30 Uhr wurde die Polizei Koblenz zu einem Einsatz in das Ev. Stift in der Johannes-Müller-Straße gerufen, da dort ein Patient inmitten eines chirurgischen Eingriffs aggressiv den Behandlungsraum verlassen habe und sich nun trotz bereits verabreichter Beruhigungsmittel ins Auto setzen wolle.