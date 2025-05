Weitefeld - Falschmeldungen und Fake-Fotos im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt vom 06.04.2025 im Umlauf

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Weitefeld am 06.04.2025 kursieren in den letzten Tagen insbesondere in den sozialen Medien neben nicht verifizierbaren, bewusst oder unbewusst gestreuten Falschmeldungen auch Fotos, auf denen der gesuchte Tatverdächtige zu sehen sein soll.