Weißenthurm - Nachtragsmeldung zum Brand eines Wohnhauses

Die erste Meldung bei der Integrierten Leitstelle ging gegen 0.00 Uhr ein.



Nach erster Bewertung dürfte der Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude wurden ein männlicher und eine weibliche Bewohnerin aus einer der oberen Etagen schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Eine weitere Person erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation.



Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Höhe des Gebäudeschadens kann nicht beziffert werden. Hierzu wird in den nächsten Tagen ein Gutachter hinzugezogen.



Die Löscharbeiten sind abgeschlossen. Weitere Angaben können im Moment nicht gemacht werden.



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