Weißenthurm: französische Bulldogge entlaufen.

Bei dem Hund handelt es sich um eine Rüden, mit braun-gestreiftem Fell.

Der Hund hat noch ein Halsband um, an dem eine Leine hängt.

Sollte jemand den Hund sehen, so bittet die Polizei dies zu melden, um den Besitzer in Kenntnis zu setzen.

Der Hund entlief im Bereich Weißenthurm, Am Kahlenberg.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach

Am Stadtgraben 19

56626 Andernach

Tel: 02632 - 9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell