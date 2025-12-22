Weihnachtsbaum auf B 49 verloren - Unfall verursacht





Nach bisherigen Erkenntnissen war der Weihnachtsbaum offenbar unzureichend gesichert und fiel während der Fahrt auf die Fahrbahn. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte dem Hindernis nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Baum. Dabei entstand Sachschaden an dem Fahrzeug, verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.



Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle Lahnstein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-9130





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell