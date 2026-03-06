WARNMELDUNG - aktuelle Welle von sog. Schockanrufen

Hierbei geben sich die Täter als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und täuschen vor, dass ein Familienmitglied bei einem schweren Verkehrsunfall beteiligt war, weshalb nur durch eine sofortige Zahlung einer Kaution dessen Inhaftierung abgewendet werden könnte.



Die Polizei appelliert in der Sache erneut und eindringlich, solche Anrufe nicht ernst zu nehmen, keine Auskünfte zu geben und das Gespräch direkt zu beenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

Bohr, PHK

Telefon: 06742-8090





