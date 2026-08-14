Die örtlichen Feuerwehren sind mit starken Kräften vor Ort und mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Polizeidirektion Mayen übernimmt die polizeilichen Maßnahmen und weiterhin unterstützt der Polizeihubschrauber bei Löscharbeiten.
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Waldbrand in Langenfeld und Langscheid