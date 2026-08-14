Längenfeld
Waldbrand in Langenfeld und Langscheid
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich eine größere Wald- und Wiesenfläche zwischen den Dörfern Langenfeld und Langscheid in Brand.


Die örtlichen Feuerwehren sind mit starken Kräften vor Ort und mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Polizeidirektion Mayen übernimmt die polizeilichen Maßnahmen und weiterhin unterstützt der Polizeihubschrauber bei Löscharbeiten.

Von Nachfragen bitte absehen, es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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