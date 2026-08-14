Waldbrand in Langenfeld und Langscheid

Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich eine größere Wald- und Wiesenfläche zwischen den Dörfern Langenfeld und Langscheid in Brand.



Die örtlichen Feuerwehren sind mit starken Kräften vor Ort und mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Polizeidirektion Mayen übernimmt die polizeilichen Maßnahmen und weiterhin unterstützt der Polizeihubschrauber bei Löscharbeiten.



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