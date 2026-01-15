VORSICHT BETRUG – Aktuelle Anrufwelle von falschen Polizeibeamten im Dienstgebiet der PI Simmern



Seit den den Mittagsstunden des 15.01.2025 kam es bereits zu einer Vielzahl an Anrufen von falschen Polizeibeamten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Simmern.



Um sich vor Trickbetrügern zu schützen seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps der Polizei:



Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis.



Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.



Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch. Das ist keinesfalls unhöflich!



Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance.



Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende Dienststelle an, um sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu erkundigen. Suchen Sie hierbei die Nummer der Dienststelle selbst aus dem Telefonbuch heraus, nutzen Sie das eigene Telefon und wählen Sie die Ziffern selber.

Kontaktieren Sie ihre örtliche Polizeidienststelle!



