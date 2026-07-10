Vorläufige abschließende Pressemeldung zum schweren Verkehrsunfall vom 09.07.2026

Sobald es ihr Gesundheitszustand zulässt, wird sie zur Klärung des Unfallherganges polizeilich befragt, ebenso wie weitere Zeugen des Vorfalls.



Ergänzend dazu erfolgten am gestrigen Tag umfangreiche Maßnahmen der Beweissicherung am Unfallfahrzeug und im Bereich der Unfallstrecke. Die Auswertung dieser objektiven Spuren wird eine längere Zeit in Anspruch nehmen, weshalb in den nächsten Tagen nicht mit einer endgültigen Klärung der Unfallursache zu rechnen sein dürfte.



Sobald eine gesicherte Unfallursache festgestellt werden kann, werden wir dazu berichten und bitten von weiteren Anfragen hinsichtlich des aktuellen Ermittlungsstandes abzusehen.



Nach wie vor können weitere Zeugenaussagen zur Klärung des Unfallherganges beitragen. Augenzeugen des Vorfalls werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei Andernach unter Tel.: 02632 921-0 oder per E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Dienststellenleiter POR Hoch

Telefon: 02632-921 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell