Vollsperrung der B413 nach Verkehrsunfall

Am Sonntagabend kam es gegen 18:15 Uhr auf der B413 zwischen Bendorf und Isenburg zu einem Verkehrsunfall.





Nach derzeitigem Stand stürzte ein Motorradfahrer in einer Kurve und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Hier konnte ein entgegenkommender PKW einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.



Beide Verkehrsteilnehmer wurden hierbei leicht verletzt.



Die B413 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.



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