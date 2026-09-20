Bendorf
Vollsperrung der B413 nach Verkehrsunfall
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Sonntagabend kam es gegen 18:15 Uhr auf der B413 zwischen Bendorf und Isenburg zu einem Verkehrsunfall.



Nach derzeitigem Stand stürzte ein Motorradfahrer in einer Kurve und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Hier konnte ein entgegenkommender PKW einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Beide Verkehrsteilnehmer wurden hierbei leicht verletzt.

Die B413 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf, PHK Sandro Müller

Telefon: 02622 - 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren