Polizeipräsidium Koblenz
Vollsperrung BAB3 vor ADD Dernbach in Fahrtrichtung Köln aufgrund Verkehrsunfall mit drei LKW
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

BAB3 Höhe Dernbach (ots) - Auf der BAB3 in Höhe der Ortslage Dernbach in Fahrtrichtung Köln im dortigen Baustellenbereich kam es gegen 02.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkw.

Lesezeit 1 Minute

Zum Unfallhergang können bisher noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Fahrzeuge haben sich im Bereich der Unfallstelle verkeilt, so dass die BAB3 vor dem Autobahndreieck Dernbach in Fahrtrichtung Köln derzeit voll gesperrt ist. Durch die Autobahnmeisterei erfolgt eine Ableitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Montabaur.
Die Vollsperrung dürfte sich nach derzeitiger Einschätzung noch bis in die Morgenstunden hineinziehen und im Berufsverkehr für Behinderungen sorgen.
Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollten daher den Bereich weiträumig umfahren.

Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen.
Nach Sachverhaltsaufnahme wird eine Nachtragsmeldung veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

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EPHK' in Scholtyssek
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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