Vollsperrung BAB 3 Fahrtrichtung Frankfurt aufgrund Unfall mit Lkw

Gegen 20:39 Uhr gingen die ersten Meldungen über einen Unfall mit einem querstehenden Lkw auf der BAB 3 zwischen dem Autobahndreieck Dernbach und der Abfahrt Montabaur in Fahrtrichtung Frankfurt ein.



Die Richtungsfahrbahn ist derzeit voll gesperrt. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Aus dem Lkw laufen Betriebsstoffe aus, er ist nicht mehr fahrbereit.



Durch die derzeit herrschende Witterung mit starken Schneefall wird die Unfallaufnahme und die Bergung des Lkw mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Eine Umleitung wird eingerichtet. Der Rettungsdienst und Polizei sind derzeit im Einsatz. Wir bitten von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet.



