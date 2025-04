Vollsperrung auf der A3 wegen eines Fahrzeugbrandes

Am 29.04.2025, gegen 19:08 Uhr, wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern ein brennender PKW auf der Bundesautobahn 3, in Höhe der Ortslage Oberhonnefeld-Gierend, in Fahrtrichtung Köln gemeldet.

Es befanden sich keine Personen mehr in dem brennenden Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Der Fahrzeugbrand konnte durch die freiwilligen Feuerwehren aus Pleckhausen, Horhausen und Obberraden-Straßenhaus gelöscht werden.

Aufgrund notwendiger Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Bundesautobahn 3, in Fahrtrichtung Köln, für ca. eine Stunde voll gesperrt. Anschließend konnten zwei der drei Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Während die eingesetzten Polizeikräfte auf den Abschluss der notwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten warteten, konnten durch diese insgesamt 12 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzen. Einige der Fahrzeugführer filmten die Einsatzstelle während der Fahrt. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betroffenen eingeleitet.

Mittlerweile ist die Richtungsfahrbahn wieder freigegeben und die Verkehrslage hat sich normalisiert.



