Vollbrand eines Pkw, Parkplatz Grenzau BAB 48

Hierbei kam es zu keinem Personenschaden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Parkplatz gesperrt. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Bendorf und Höhr-Grenzhausen. Der Pkw konnte schnell abgelöscht werden, sodass der Brand sich nicht weiter ausweiten und auf andere Fahrzeuge übergreifen konnte. Bei einem seitlich neben dem Pkw stehenden Lkw kam es lediglich zu Anschmelzungen durch die hohe Hitzeentwicklung. Die Ladesäule wurde ebenfalls beschädigt. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Es entstand Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich.
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Hierbei kam es zu keinem Personenschaden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Parkplatz gesperrt. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Bendorf und Höhr-Grenzhausen. Der Pkw konnte schnell abgelöscht werden, sodass der Brand sich nicht weiter ausweiten und auf andere Fahrzeuge übergreifen konnte. Bei einem seitlich neben dem Pkw stehenden Lkw kam es lediglich zu Anschmelzungen durch die hohe Hitzeentwicklung. Die Ladesäule wurde ebenfalls beschädigt. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Es entstand Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich.