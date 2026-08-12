Höhr-Grenzhausen
Vollbrand eines Pkw, Parkplatz Grenzau BAB 48
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 12.08.2026 kam es gegen 11:25 Uhr auf dem Parkplatz Grenzau an der BAB 48 während des Ladevorganges an einer E Ladesäule zu einem Vollbrand eines Pkw.

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Hierbei kam es zu keinem Personenschaden. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Parkplatz gesperrt. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Bendorf und Höhr-Grenzhausen. Der Pkw konnte schnell abgelöscht werden, sodass der Brand sich nicht weiter ausweiten und auf andere Fahrzeuge übergreifen konnte. Bei einem seitlich neben dem Pkw stehenden Lkw kam es lediglich zu Anschmelzungen durch die hohe Hitzeentwicklung. Die Ladesäule wurde ebenfalls beschädigt. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Es entstand Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Koblenz
Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 0260293270


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