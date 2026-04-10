Vollbrand eines Linienbusses ohne Fahrgäste

Bei Eintreffen befand sich der Bus in Vollbrand. Durch Kräfte der Feuerwehr Andernach wurde der Brand gelöscht.



Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zur Sperrung des Kräwerwegs, sowie zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen der umliegenden Straßen.



Im Bus befanden sich neben dem Busfahrer keine weiteren Fahrgäste. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.



Grund des Brandes war wohl ein technischer Defekt im Bereich des Motors des Busses.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Andernach

i.A. PHK Bauerfeind



Telefon: 02632-9210





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell