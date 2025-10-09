Versuchter Trickdiebstahl durch falsche Heizungsableser

Ein bislang unbekannter Täter gab sich an der Haustür des alleinlebenden Bewohners als Heizungsableser aus. Während der Bewohner den Täter in den Keller zur Heizung führte betraten mehrere Mittäter über die noch offenstehende Haustür das Wohnhaus und suchten die Räume nach Wertgegenständen ab. Glücklicherweise wurde nichts entwendet.



Die Täter waren mit einem schwarzen BMW aus dem Zulassungsbezirk Ennepe-Ruhr-Kreis (EN) unterwegs. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden.



