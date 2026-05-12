Versuchter Metalldiebstahl auf einem ehemaligen Industriegelände in Kruft / Täterfestnahme

Am heutigen Dienstag, den 12.05.2026, um 19:27 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Andernach von einem Zeugen zwei männliche Personen gemeldet, die sich offenbar unberechtigt auf einem stillgelegten Industriegelände in der Alten Chaussee in Kruft befänden.

Da es auf dem Werksgelände in der Vergangenheit bereits zu Metalldiebstählen gekommen war, wurde die weitläufige Tatörtlichkeit mit starken Kräften der Polizeiinspektion Andernach und umliegender Dienststellen umstellt und durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung, auch unter Einsatz eines Polizeidiensthundes, konnten zwei Personen auf frischer Tat betroffen und festgenommen werden.

Die Ermittlungen dauern an.



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Polizeiinspektion Andernach

PHK J. Daus

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Telefon: 02632/921-0





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