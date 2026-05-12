Da es auf dem Werksgelände in der Vergangenheit bereits zu Metalldiebstählen gekommen war, wurde die weitläufige Tatörtlichkeit mit starken Kräften der Polizeiinspektion Andernach und umliegender Dienststellen umstellt und durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung, auch unter Einsatz eines Polizeidiensthundes, konnten zwei Personen auf frischer Tat betroffen und festgenommen werden.
Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Andernach
PHK J. Daus
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Versuchter Metalldiebstahl auf einem ehemaligen Industriegelände in Kruft / Täterfestnahme
Da es auf dem Werksgelände in der Vergangenheit bereits zu Metalldiebstählen gekommen war, wurde die weitläufige Tatörtlichkeit mit starken Kräften der Polizeiinspektion Andernach und umliegender Dienststellen umstellt und durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung, auch unter Einsatz eines Polizeidiensthundes, konnten zwei Personen auf frischer Tat betroffen und festgenommen werden.