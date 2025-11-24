Versuchter Einbruch in Wohnung auf der Karthause - Polizei sucht Zeugen



Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich mittels einer

Leiter Zugang auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus

und versuchten hier, die Balkontür und ein Fenster aufzuhebeln.

Hierbei splitterte eine Scheibe, darüber hinaus entstanden durch die

Hebelungen erhebliche Schäden an Tür und Fenster.



Die Polizei wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

- wurden in o.g. Zeitraum unbekannte Fahrzeuge oder Personen gesehen,

die sich im rückwärtigen Bereich des Tannenwegs, Hausnummer 12,

aufgehalten haben?

- fielen ggfs. im Vorfeld Personen auf, die sich auffällig

verhielten?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390

entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





