Der Automat wurde hierbei teilweise zerstört, Zigaretten oder Bargeld wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nicht entwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Explosion durch die Zuführung eines Gasgemisches verursacht wurde.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon 02621 913-0
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Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten / Friedrichsegen
Der Automat wurde hierbei teilweise zerstört, Zigaretten oder Bargeld wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nicht entwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Explosion durch die Zuführung eines Gasgemisches verursacht wurde.