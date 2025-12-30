Versuchte Körperverletzung mittels Gehstock- Zeugen gesucht

Der Geschädigte konnte dem bisher unbekannten Täter den

Gehstock wegnehmen, sodass es zu keinerlei Verletzungen kam. Der etwa 70 bis

80-jährige Täter soll eine dunkelbraune Jacke, eine schwarze Kappe der Marke

Fischer sowie eine Brille getragen haben.



Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben und/oder Hinweise zum Täter geben

können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Hahn 06543/981-0 zu melden.



