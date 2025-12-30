Sohren
Versuchte Körperverletzung mittels Gehstock- Zeugen gesucht
Am Donnerstag, 29.12.2025 gegen 12:15 Uhr kam es vor der Volksbank in Sohren (Michael-Felke-Straße) zu einer versuchten Körperverletzung mittels Gehstock.

Der Geschädigte konnte dem bisher unbekannten Täter den
Gehstock wegnehmen, sodass es zu keinerlei Verletzungen kam. Der etwa 70 bis
80-jährige Täter soll eine dunkelbraune Jacke, eine schwarze Kappe der Marke
Fischer sowie eine Brille getragen haben.

Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben und/oder Hinweise zum Täter geben
können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Hahn 06543/981-0 zu melden.

