Der Geschädigte konnte dem bisher unbekannten Täter den
Gehstock wegnehmen, sodass es zu keinerlei Verletzungen kam. Der etwa 70 bis
80-jährige Täter soll eine dunkelbraune Jacke, eine schwarze Kappe der Marke
Fischer sowie eine Brille getragen haben.
Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben und/oder Hinweise zum Täter geben
können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Hahn 06543/981-0 zu melden.
Versuchte Körperverletzung mittels Gehstock- Zeugen gesucht
