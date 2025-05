Verstärkung für das PP Koblenz!

Darunter befanden sich 49 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die kürzlich ihr Studium an der Hochschule der Polizei erfolgreich abgeschlossen haben und nun den Dienstgrad der Polizeikommissarin bzw. des Polizeikommissars tragen. Zwei von ihnen wurden unmittelbar nach dem Studium in den Dienstzweigwechsel zur Kriminalpolizei aufgenommen. Neun von ihnen stammen aus anderen Teilen von Rheinland-Pfalz und werden zunächst in Koblenz und Umgebung ihren Dienst verrichten.



Acht weitere Neuzugänge sind bereits fertig ausgebildete Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die aus den anderen Präsidien nach Koblenz gewechselt sind und nun dauerhaft im hiesigen Dienstgebiet eingesetzt werden.



Im Rahmen der Begrüßung lernten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben den Leitern der einzelnen Polizeidirektionen sowie der Kriminaldirektion, auch die Abteilung Polizeiverwaltung, die Personalräte und weitere wichtige Ansprechpartner im Polizeipräsidium kennen.



Wir wünschen den neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start im Polizeipräsidium Koblenz!



