Verstärkung für das Polizeipräsidium Koblenz



Unter den Neuzugängen befinden sich 45 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die ihr Studium an der Hochschule der Polizei erfolgreich abgeschlossen haben und nun den Dienstgrad der Polizeikommissarin beziehungsweise des Polizeikommissars tragen. Darüber hinaus verstärken vier bereits ausgebildete Polizeikommissare, die aus anderen Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz versetzt wurden, das Team in Koblenz.



Im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung erhielten die neuen Mitarbeitenden einen Einblick in die Struktur des Präsidiums. Sie lernten unter anderem die Leiter der Polizeidirektionen, die Kriminaldirektion sowie die Abteilung Polizeiverwaltung und weitere zentrale Ansprechpartner kennen. Das Polizeipräsidium Koblenz heißt die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und wünscht ihnen einen erfolgreichen Start im neuen Aufgabenbereich.



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