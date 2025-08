Vermisstenfall 70-jähriger Mann aus Hattert/Westerwald erledigt

In Bezug auf die Pressemeldung vom gestrigen Dienstag, 05.08.16.21 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Vermisste in der vergangenen Nacht im bayrischen Raum angetroffen werden konnte.

Koblenz (ots) -



In Bezug auf die Pressemeldung vom gestrigen Dienstag, 05.08., 16.21 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Vermisste in der vergangenen Nacht im bayrischen Raum angetroffen werden konnte.



Die Fahndungsmaßnahmen werden somit eingestellt.



