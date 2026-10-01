Vallendar
Vermisstenfahndung nach zwei minderjährigen Mädchen
Symbolbild

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dpa

Seit Mittwoch, 30.09.2026, gegen 19.30 Uhr werden die beiden Mädchen Lara L. (12 Jahre) und Jayna K. (13 Jahre) vermisst. Zuletzt gesehen wurden sie in der Buslinie 33 von Vallendar in Richtung Koblenzer Innenstadt.



Es liegen derzeit keine Hinweise vor, dass sie Opfer einer Straftat geworden sein könnten.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnten sie nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Fotos der Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/AS3elL0

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0261-92156-390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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