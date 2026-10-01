Es liegen derzeit keine Hinweise vor, dass sie Opfer einer Straftat geworden sein könnten.
Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnten sie nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.
Fotos der Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/AS3elL0
Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0261-92156-390.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
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Vermisstenfahndung nach zwei minderjährigen Mädchen