Vermisstenfahndung nach Geschwisterpaar Julina-Marie B. und Michelle-Lorraine B.

Personenbeschreibung:
- Julina-Marie B.: längere schwarz/rötliche Haare (vermutl. im
Zopf) Kleidung: Tarnfarbende Jogginghose, dunkle Lederjacke,
Nikeschuhe schwarz
- Michelle-Lorraine B. längere Braun-Blonde Haare mit Pony
Kleidung: Vermutlich roter Pulli, ansonsten dunkel gekleidet.
Schwarze DC Schuhe
Die beiden sollen Bezüge in den Raum Koblenz, Neuwied und Mayen haben.
Fotos der Schwestern sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/QC54btC
Hinweise bitte an die Wache der Polizei Montabaur unter der Telefonnummer 02602 9226-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
