Vermisstenfahndung nach Geschwisterpaar Julina-Marie B. und Michelle-Lorraine B.
Seit dem 27.01.2026 sind die beiden Schwestern Julina-Marie B. (14 Jahre) und Michelle-Lorraine B. (16 Jahre) nach familiären Streitigkeiten von zu Hause abgängig.

Personenbeschreibung:

- Julina-Marie B.: längere schwarz/rötliche Haare (vermutl. im
Zopf) Kleidung: Tarnfarbende Jogginghose, dunkle Lederjacke,
Nikeschuhe schwarz
- Michelle-Lorraine B. längere Braun-Blonde Haare mit Pony
Kleidung: Vermutlich roter Pulli, ansonsten dunkel gekleidet.
Schwarze DC Schuhe

Die beiden sollen Bezüge in den Raum Koblenz, Neuwied und Mayen haben.

Fotos der Schwestern sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/QC54btC

Hinweise bitte an die Wache der Polizei Montabaur unter der Telefonnummer 02602 9226-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

