Vermisstenfahndung nach Geschwisterpaar Julina-Marie B. und Michelle-Lorraine B.

Seit dem 27.01.2026 sind die beiden Schwestern Julina-Marie B. (14 Jahre) und Michelle-Lorraine B. (16 Jahre) nach familiären Streitigkeiten von zu Hause abgängig.





Personenbeschreibung:



- Julina-Marie B.: längere schwarz/rötliche Haare (vermutl. im

Zopf) Kleidung: Tarnfarbende Jogginghose, dunkle Lederjacke,

Nikeschuhe schwarz

- Michelle-Lorraine B. längere Braun-Blonde Haare mit Pony

Kleidung: Vermutlich roter Pulli, ansonsten dunkel gekleidet.

Schwarze DC Schuhe



Die beiden sollen Bezüge in den Raum Koblenz, Neuwied und Mayen haben.



Fotos der Schwestern sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/QC54btC



Hinweise bitte an die Wache der Polizei Montabaur unter der Telefonnummer 02602 9226-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





