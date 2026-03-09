Vermisstenfahndung nach 71-jährigem Mohamed R.-ERLEDIGUNG

Mit Verweis auf die Pressemeldung von heute, 10.06 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Vermisste, Herr Mohamed R. wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.

Koblenz (ots) -



Mit Verweis auf die Pressemeldung von heute, 10.06 Uhr, teilt die Polizei mit, dass der Vermisste, Herr Mohamed R., wohlbehalten angetroffen werden konnte.



Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.



