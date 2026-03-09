Vermisstenfahndung nach 71-jährigem Mohamed R.

Herr R. könnte möglicherweise als Anhalter unterwegs sein.
Personenbeschreibung / Besondere Hinweise
- 180 bis 185 cm groß
- sehr schlank
- graue kurze Haare
- kein Schmuck o.ä.
- keine Brille
Bekleidung:
- Blaue Jeans
- Blauer Pullover
- Weiße Weste
- Dunkelblaue Jacke
- Schwarze Wollmütze
- Braune Anzugschuhe
Fotos des Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/32ctIoO
Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Montabaur unter 02602 9226-0 oder die Polizeiinspektion Bad Ems 02603 9700 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
