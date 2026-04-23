Vermisstenfahndung nach 64-jährigem Toni L. aus Waldorf

Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg.
Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Der Vermisste ist gut fußläufig unterwegs.
Personenbeschreibung:
- 185 cm groß - schlanke Figur - kurze braun-graue Haare
Der Vermisste ist Brillenträger und trug zuletzt ein blau gestreiftes Hemd, blaue Jeans und türkisfarbene Laufschuhe.
Ein Foto des Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/CRsGSPX
Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Polizei in Remagen unter der Telefonnummer 02642 9382-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
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Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg.