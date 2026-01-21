Vermisstenfahndung nach 33-jähriger Janina Kim F.

Moschheim (ots) -



Die 33-jährige Janina Kim F.wird vermisst. Frau F. befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Zuletzt wurde sie in einem Hotel in Moschheim gesehen.



Personenbeschreibung:



- 33 Jahre alt

- 161 cm groß

- Frisur: etwas längere, rötliche und teils zu Dreadlocks

verfilzte Haare

- Mutmaßliche Kleidung: grüne Feldjacke/Parka

- Dunkle Hose

- Stiefel ähnlich Bundeswehr-Stiefel



Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/YtBlQBm



Informationen nimmt die Polizei Montabaur unter 02602/9226-0 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell