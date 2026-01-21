Moschheim
Vermisstenfahndung nach 33-jähriger Janina Kim F.
Die 33-jährige Janina Kim F. wird vermisst. Frau F. befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Moschheim (ots) -

Die 33-jährige Janina Kim F.wird vermisst. Frau F. befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Zuletzt wurde sie in einem Hotel in Moschheim gesehen.

Personenbeschreibung:

- 33 Jahre alt
- 161 cm groß
- Frisur: etwas längere, rötliche und teils zu Dreadlocks
verfilzte Haare
- Mutmaßliche Kleidung: grüne Feldjacke/Parka
- Dunkle Hose
- Stiefel ähnlich Bundeswehr-Stiefel

Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/YtBlQBm

Informationen nimmt die Polizei Montabaur unter 02602/9226-0 entgegen.

