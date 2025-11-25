Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger Celine V.

Seit Sonntag, 23.11.2025, wird die 16-jährige Celine V. aus Montabaur vermisst. Personenbeschreibung / Besondere Hinweise: - Blonde Haare (etwa schulterlang) - Brillenträgerin - leicht korpulent - kindliches Erscheinungsbild (12-13 Jahre) Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal einsehbar: https://s.

Seit Sonntag, 23.11.2025, wird die 16-jährige Celine V. aus Montabaur vermisst.



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise:



- Blonde Haare (etwa schulterlang)

- Brillenträgerin

- leicht korpulent

- kindliches Erscheinungsbild (12-13 Jahre)



Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/Svd4maz



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Montabaur unter der Telefonnummer 02602 9226-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.



