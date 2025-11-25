Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger Celine V.

Montabaur (ots) -
Seit Sonntag, 23.11.2025, wird die 16-jährige Celine V. aus Montabaur vermisst.
Personenbeschreibung / Besondere Hinweise:
- Blonde Haare (etwa schulterlang)
- Brillenträgerin
- leicht korpulent
- kindliches Erscheinungsbild (12-13 Jahre)
Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/Svd4maz
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Montabaur unter der Telefonnummer 02602 9226-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
