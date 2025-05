Vermisstenfahndung nach 15-jähriger Nora H.

Niederweiler (ots) -



Seit den Abendstunden des 28.04.2025 wird die 15-jährige Nora H. aus 55491 Niederweiler vermisst.



Zuletzt gesehen wurde sie im Bereich Kirchberg/Hunsrück.



Ihr jetziger Aufenthaltsort ist unbekannt.



Nun wird die Öffentlichkeit um Hinweise bezüglich des Aufenthaltsortes der Vermissten gebeten.



Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/GBPFzTc



Hinweise bitte unter der Rufnummer 06761-9210 an die Polizeiinspektion Simmern.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





