Koblenz
Vermisstenfahndung im Bereich Diez/Balduinstein erledigt
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Mit Bezug auf die Pressemeldung/Öffentlichkeitsfahndung vom 27.08.01.43 Uhr, teilt die Polizei mit, dass die Fahndung eingestellt wurde.

Koblenz (ots) -

Mit Bezug auf die Pressemeldung/Öffentlichkeitsfahndung vom 27.08., 01.43 Uhr, teilt die Polizei mit, dass die Fahndung eingestellt wurde.
Die Person konnte aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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