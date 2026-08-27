Vermisstenfahndung im Bereich Diez/Balduinstein erledigt

Mit Bezug auf die Pressemeldung/Öffentlichkeitsfahndung vom 27.08.01.43 Uhr, teilt die Polizei mit, dass die Fahndung eingestellt wurde.

Koblenz (ots) -



Mit Bezug auf die Pressemeldung/Öffentlichkeitsfahndung vom 27.08., 01.43 Uhr, teilt die Polizei mit, dass die Fahndung eingestellt wurde.

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