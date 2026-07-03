Vermisste 14- Jährige aus Adenau wohlbehalten aufgefunden

Im Rahmen der durchgeführten Vermisstensuche konnte die Vermisste am frühen Morgen des 03.07.2026 durch die Polizei Viersen wohlbehalten angetroffen werden.



Hinweis: Mit dem Auffinden der Vermissten ist der Grund für weitere Veröffentlichungen ihres Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden. Es wird daher gebeten, persönliche Daten des Mädchens zu löschen.



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K. Zorn

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