Ein Mann, welcher nach Angaben der Kinder merklich alkoholisiert gewesen sei, habe versucht nach den Schulränzen zu greifen, erreicht habe er aber keines der Kinder. Diese konnten zu ihren Eltern / nach Hause laufen, ohne dass ein Schaden eingetreten war.



Aufgrund der Brisanz / Beunruhigung, welche diese Thematik auslösen kann, teilt die PW Brodenbach mit, dass der Mann hier namentlich bekannt ist und zuhause aufgesucht wurde. Ihm wurde eine deutliche Ansprache gehalten und der Aufenthalt im entsprechenden Bereich untersagt.

Weiter wird eine Streife der PW am 20.11.2026 zum Schulschluss vor Ort sein und steht als Ansprechpartner zur Verfügung.



Wir bitten entsprechend von eigenen Verbreitungen in sozialen Medien etc. Abstand zu nehmen und solche Vorfälle zeitnah zu melden, um größeren Zeitverzug zu vermeiden. Bei Fragen steht die PW täglich bis 19.00h zur Verfügung.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

PW Brodenbach

Schulz, PHK

Telefon: 0261-103-54950





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