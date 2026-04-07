Koblenz
Vermehrt Fälle von falschen Polizeibeamten im Bereich Halsenbach
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Derzeit kommt es im Bereich Halsenbach vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die echte Polizei kein Geld fordert. Daher empfehlen wir: Legen Sie sofort auf und verständigen sie die zuständige Polizeidienststelle.

Weitere Informationen, sowie Tipps und Hilfestellungen finden sie unter folgendem Link: Schockanrufe: Panikmache am Telefon - Legen Sie sofort auf! (https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/schockanrufe-panikmache-am-telefon-legen-sie-sofort-auf/)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Miriam Leonhard
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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